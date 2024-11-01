Андреев Демьян Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти19.09.1944
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Николаев Андрей
Мать: Исаева (Исаева) Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Романова) Таисия
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Романова) Таисия
Смерть
19.09.1944
Рождение ребёнка
01.01.1945
Дочь: Сорокина (Андреева) Зоя Демьяновна
Мать ребёнка: (Романова) Таисия
Торхлово, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия