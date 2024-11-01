Андреев Демьян Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Демьян Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

19.09.1944

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1945 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Николаев Андрей

Мать: Исаева (Исаева) Устинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Романова) Таисия

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Романова) Таисия

Смерть
19.09.1944
Рождение ребёнка
01.01.1945

Дочь: Сорокина (Андреева) Зоя Демьяновна

Мать ребёнка: (Романова) Таисия

Торхлово, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

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