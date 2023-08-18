Чирков Иван (Ивашко) Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧирков Иван (Ивашко) Степанов

Чирков Иван (Ивашко) Степанов

Место рождения

дер., что был починок Ларюшинской на речке на Гремячке, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1658

Дата смерти

До 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1631 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1658

Отец: Чирков Степан (Стенка) Панкратов

Мать: не указана

дер., что был починок Ларюшинской на речке на Гремячке, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер., что был починок Ларюшинской на речке на Гремячке, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1710
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close