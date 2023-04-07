Варгина (Венедиктова) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варгина (Венедиктова) Татьяна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Венедиктов Александр Дмитриевич

Мать: Венедиктова Александра Гавриловна

Рождение ребёнка
02.01.1949

Дочь: Аристова Тамара Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2014
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