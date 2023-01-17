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Блохин Григорий Антипов

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Место рождения

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

05.08.1920

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Блохин Антип Александрович

Мать: Клюева Анисья Степановна

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Матрона Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1868

Сын: Блохин Феодор Григорьевич

Мать ребёнка: Матрона Егоровна

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.11.1869

Дочь: Блохина Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Матрона Егоровна

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.06.1873

Сын: Блохин Трофим Григорьевич

Мать ребёнка: Матрона Егоровна

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.06.1875

Сын: Блохин Леонтий Григорьевич

Мать ребёнка: Матрона Егоровна

Рождение ребёнка
?.11.1875

Дочь: Журавлева Анатасия Григорьевна

Мать ребёнка: Игольникова Евдокия Никитична

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
24.01.1877

Жена: Игольникова Евдокия Никитична

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.03.1879

Сын: Блохин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Игольникова Евдокия Никитична

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.06.1882

Дочь: Блохина Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Игольникова Евдокия Никитична

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.03.1884

Сын: Блохин Евфимий Григорьевич

Мать ребёнка: Игольникова Евдокия Никитична

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.05.1885

Сын: Блохин Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Игольникова Евдокия Никитична

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.04.1887

Сын: Блохин Афанасий Григорьевич

Мать ребёнка: Игольникова Евдокия Никитична

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.11.1888

Сын: Блохин Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Игольникова Евдокия Никитична

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.02.1891

Сын: Блохин Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: Игольникова Евдокия Никитична

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.11.1895

Сын: Блохин Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Игольникова Евдокия Никитична

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Егоровна

Смерть
05.08.1920
Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
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