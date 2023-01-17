Блохин Григорий Антипов
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти05.08.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Матрона Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Сын: Блохин Феодор Григорьевич
Мать ребёнка: Матрона Егоровна
Дочь: Блохина Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Матрона Егоровна
Сын: Блохин Трофим Григорьевич
Мать ребёнка: Матрона Егоровна
Сын: Блохин Леонтий Григорьевич
Мать ребёнка: Матрона Егоровна
Дочь: Журавлева Анатасия Григорьевна
Мать ребёнка: Игольникова Евдокия Никитична
Сын: Блохин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Игольникова Евдокия Никитична
Дочь: Блохина Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Игольникова Евдокия Никитична
Сын: Блохин Евфимий Григорьевич
Мать ребёнка: Игольникова Евдокия Никитична
Сын: Блохин Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Игольникова Евдокия Никитична
Сын: Блохин Афанасий Григорьевич
Мать ребёнка: Игольникова Евдокия Никитична
Мать ребёнка: Игольникова Евдокия Никитична
Сын: Блохин Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: Игольникова Евдокия Никитична
Сын: Блохин Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Игольникова Евдокия Никитична
Жена: Матрона Егоровна