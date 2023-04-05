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Раков Федор Степанович
Раков Федор Степанович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1894
Дата смерти
1974
Пол
Мужской
Отец
Раков Степан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец:
Раков Степан
Мать: не указана
Смерть
1974
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