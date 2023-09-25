Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Пётр Фёдоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1859 ст.
Сын: Дубровин Владимир Леонтьевич
Отец ребёнка: Дубровин Леонтий Иванов
Филимоново, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1866 ст.
Отец ребёнка: Дубровин Леонтий Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубровина Анастасия Леонтьева
Отец ребёнка: Дубровин Леонтий Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Леонтьевна
Отец ребёнка: Дубровин Леонтий Иванов
Смерть
Неизвестно