Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Пётр Фёдоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1859 ст.

Сын: Дубровин Владимир Леонтьевич

Отец ребёнка: Дубровин Леонтий Иванов

Филимоново, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1866 ст.

Сын: Дубровин Пётр Леонтьевич

Отец ребёнка: Дубровин Леонтий Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубровина Анастасия Леонтьева

Отец ребёнка: Дубровин Леонтий Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Леонтьевна

Отец ребёнка: Дубровин Леонтий Иванов

Смерть
Неизвестно
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