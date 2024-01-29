Кудрин Михаил
Место рожденияг. Тогул Алтайского края
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Тогул Алтайского края
Рождение ребёнка
23.04.1905
Дочь: Костерина Александра Михайловна
Мать ребёнка: не указана
г. Тогул Алтайского края
Место жительства
Неизвестно
г. Тогул Алтайского края
Смерть
Неизвестно