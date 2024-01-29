Кудрин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрин Михаил

Место рождения

г. Тогул Алтайского края

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Тогул Алтайского края
Рождение ребёнка
23.04.1905

Дочь: Костерина Александра Михайловна

Мать ребёнка: не указана

г. Тогул Алтайского края
Место жительства
Неизвестно
г. Тогул Алтайского края
Смерть
Неизвестно
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