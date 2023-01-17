Лискав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиМежду 1800 и 1812
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: Эрхип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Лисков Сител
Мать ребёнка: Азанова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Лисков Исентей
Мать ребёнка: Азанова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Лисков Илентей
Мать ребёнка: Азанова
Средние Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисков Исмаил
Мать ребёнка: Азанова
Смерть
Между 1800 и 1812