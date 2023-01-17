Лискав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛискав

Лискав

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Между 1800 и 1812

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Эрхип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Лисков Сител

Мать ребёнка: Азанова

Рождение ребёнка
1786

Сын: Лисков Исентей

Мать ребёнка: Азанова

Рождение ребёнка
1789

Сын: Лисков Илентей

Мать ребёнка: Азанова

Средние Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Албива

Мать ребёнка: Азанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисков Исмаил

Мать ребёнка: Азанова

Смерть
Между 1800 и 1812
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close