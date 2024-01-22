Желтова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желтова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Желтова наталья владимировна

Отец ребёнка: Желтов владимир васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Желтов александр владимирович

Отец ребёнка: Желтов владимир васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Желтов владимир васильевич

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