Латыпов Хамет Хамзович
Место рожденияг.Петропавловск-Камчатский
Дата рождения23.12.1945
Дата смерти28.10.1997
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1945
г.Петропавловск-Камчатский
Рождение ребёнка
02.10.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
г.Люберцы
Смерть
28.10.1997
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Башкирия, д.Ютазы