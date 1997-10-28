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Латыпов Хамет Хамзович

Место рождения

г.Петропавловск-Камчатский

Дата рождения

23.12.1945

Дата смерти

28.10.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1945

Отец: Латыпов Хамза Лутфуллович

Мать: Латыпов Магира Ахметовна Султанова

г.Петропавловск-Камчатский
Рождение ребёнка
02.10.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

г.Люберцы
Смерть
28.10.1997
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Башкирия, д.Ютазы
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