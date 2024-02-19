Томилов Иван Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТомилов Иван Кондратьевич

Томилов Иван Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Томилов Самсон Иванович

Мать ребёнка: Томилова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Томилов Леонтий Иванович

Мать ребёнка: Томилова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Томилов Петр Иванович

Мать ребёнка: Томилова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Томилова Наталья Ивановна

Место жительства
После 23.06.1794
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Из деревни Ближней Зотиной
Место жительства
До 1794
Зотино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томилова Наталья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
1797
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close