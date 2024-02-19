Томилов Иван Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1797
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Томилова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Томилова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Томилова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Томилова Наталья Ивановна
Место жительства
После 23.06.1794
Из деревни Ближней Зотиной
Место жительства
До 1794
Зотино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1797