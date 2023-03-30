Жуков Афанасий Васильевич
Место рожденияд. Коржевка Исаклинского р-на Самарской (Куйбышевской) обл
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д. Коржевка Исаклинского р-на Самарской (Куйбышевской) обл
Рождение ребёнка
14.06.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прасковья?Евдокия?
д. Жуковка Исаклинского р-на Куйбышевской обл
Смерть
Неизвестно