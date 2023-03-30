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Жуков Афанасий Васильевич

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Место рождения

д. Коржевка Исаклинского р-на Самарской (Куйбышевской) обл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жуков Василий Филиппович

Мать: Петрова Может Быть Христина Петровна?????

д. Коржевка Исаклинского р-на Самарской (Куйбышевской) обл
Рождение ребёнка
14.06.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прасковья?Евдокия?

д. Жуковка Исаклинского р-на Куйбышевской обл
Смерть
Неизвестно
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