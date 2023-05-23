Терентьев Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1939
Рождение ребёнка
12.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Терентьева Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
25.12.1970
Сын: Терентьев Игорь Александрович
Мать ребёнка: Терентьева Лидия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности