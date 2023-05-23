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Терентьев Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1939

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1970 г.р.

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1939

Отец: Терентьев Александр Иванович

Мать: Терентьева Клавдия Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терентьева Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
25.12.1970

Сын: Терентьев Игорь Александрович

Мать ребёнка: Терентьева Лидия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности