Коротнев Александр Вадимович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 16.07.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 16.07.1997
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Вычислено 14.11.2020
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.04.2022
Сын: Коротнев Александр Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности