Коротнев Александр Вадимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротнев Александр Вадимович

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Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

Вычислено 16.07.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 16.07.1997

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Вычислено 14.11.2020

Жена: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.04.2022

Сын: Коротнев Александр Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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