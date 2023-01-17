Чурбанев Матвей Петров
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1850
62 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно