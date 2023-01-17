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Чурбанев Матвей Петров

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Чурбанев Василий Матвеев

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Чурбанев Алексей Матвеев

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Чурбанев Алексей Матвеев

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
62 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурбанева Дарья Елистратова

Смерть
Неизвестно
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