Зауберлинг (Sauberling) Мария Ева (Maria Eva)
Место рожденияСельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1719
Дата смерти09.05.1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
28.09.1740
Дочь: Вольфф Мария Елизавета
Отец ребёнка: Вольфф Антон
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вольфф Антон
Смерть
09.05.1779
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция