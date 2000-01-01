Зауберлинг (Sauberling) Мария Ева (Maria Eva) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зауберлинг (Sauberling) Мария Ева (Maria Eva)

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Место рождения

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1719

Дата смерти

09.05.1779

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1716 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
28.09.1740

Дочь: Вольфф Мария Елизавета

Отец ребёнка: Вольфф Антон

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вольфф Антон

Смерть
09.05.1779
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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