Лабетова Софья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лабетова Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова (Лабетова) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Лабетов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лабетова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Лабетов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лабетов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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