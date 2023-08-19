Козлов Иоанн (Иван) Емельянович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Козлов Емельян Иванович
Мать: Козлова Дарья Дмитриевна
Бракосочетание
19.01.1904
Жена: Козлова Вера Трофимовна
Рождение ребёнка
29.05.1907
Дочь: Козлова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Козлова Вера Трофимовна
Рождение ребёнка
31.08.1908
Дочь: Козлова Васса Ивановна
Мать ребёнка: Козлова Вера Трофимовна
Рождение ребёнка
04.09.1909
Дочь: Козлова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Козлова Вера Трофимовна
Рождение ребёнка
06.08.1915
Сын: Козлов Александр Иванович
Мать ребёнка: Козлова Вера Трофимовна
Рождение ребёнка
?.10.1916
Мать ребёнка: Козлова Вера Трофимовна
Рождение ребёнка
22.04.1919
Дочь: Козлова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Козлова Вера Трофимовна
Смерть
Неизвестно