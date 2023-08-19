Козлов Иоанн (Иван) Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Иоанн (Иван) Емельянович

Место рождения

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Козлов Емельян Иванович

Мать: Козлова Дарья Дмитриевна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
19.01.1904

Жена: Козлова Вера Трофимовна

Рождение ребёнка
29.05.1907

Дочь: Козлова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Козлова Вера Трофимовна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
31.08.1908

Дочь: Козлова Васса Ивановна

Мать ребёнка: Козлова Вера Трофимовна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
04.09.1909

Дочь: Козлова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Козлова Вера Трофимовна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
06.08.1915

Сын: Козлов Александр Иванович

Мать ребёнка: Козлова Вера Трофимовна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
?.10.1916

Сын: Козлов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Козлова Вера Трофимовна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
22.04.1919

Дочь: Козлова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Козлова Вера Трофимовна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
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