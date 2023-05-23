Родигин Григорий
Место рожденияд.Григорьев-ская Родигина Бобинский стан Вят.
Дата рожденияОколо 1530
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1530
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Григорьев-ская Родигина Бобинский стан Вят.
Рождение ребёнка
Около 1550
Сын: Родигин Родион Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
д.Родигиных Давыд.дор. Сунск.вотч. Чепецк.стан Вятск.у-д
Работа или профессия
Неизвестно