Родигин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родигин Григорий

Место рождения

д.Григорьев-ская Родигина Бобинский стан Вят.

Дата рождения

Около 1530

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
Около 1530

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Григорьев-ская Родигина Бобинский стан Вят.
Рождение ребёнка
Около 1550

Сын: Родигин Родион Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

д.Родигиных Давыд.дор. Сунск.вотч. Чепецк.стан Вятск.у-д
Работа или профессия
Неизвестно