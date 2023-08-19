Иван Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1782
В ревизии 1795 года написано, что переведен в сельцо Зрелово.
Рождение
Около 1782
Отец: Петр Иванович
Мать: Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Алексей Иванович
Мать ребёнка: Софья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Парасковья Ивановна
Мать ребёнка: Софья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Софья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Софья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Николай Иванович
Мать ребёнка: Софья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья Ивановна
Смерть
После 1834