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Иван Петрович

Место рождения

Семеновское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

Около 1757 г.р.

Мать

1759 г.р.

Жена

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1782
Зрелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
В ревизии 1795 года написано, что переведен в сельцо Зрелово.
Рождение
Около 1782

Отец: Петр Иванович

Мать: Марфа Михайловна

Семеновское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Алексей Иванович

Мать ребёнка: Софья Ивановна

Зрелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Парасковья Ивановна

Мать ребёнка: Софья Ивановна

Зрелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Софья Ивановна

Зрелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Софья Ивановна

Зрелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Софья Ивановна

Зрелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Николай Иванович

Мать ребёнка: Софья Ивановна

Зрелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья Ивановна

Смерть
После 1834
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