Логинов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.06.1924
Жена: Логинова Анна Андреевна
Фролы, Пермский муниципальный район, Пермский край
Жених - гражданин дер. Якунчики Бахаревского сельсовета Мотовилихинского района Пермского округа, 21 год, 1 браком Невеста - гражданская дочь девица дер. Косогоры, 18 лет, 1 браком Венчание Пермской ... Показать все
Смерть
Неизвестно