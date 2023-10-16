Логинов Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинов Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.06.1924

Жена: Логинова Анна Андреевна

Фролы, Пермский муниципальный район, Пермский край
Жених - гражданин дер. Якунчики Бахаревского сельсовета Мотовилихинского района Пермского округа, 21 год, 1 браком Невеста - гражданская дочь девица дер. Косогоры, 18 лет, 1 браком Венчание Пермской ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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