Жданов Сергей Леонидович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 29.09.1965
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 29.09.1965
Отец: Жданов Леонид Петрович
Мать: Жданова Нина Павловна
Рождение ребёнка
Вычислено 04.06.1990
Дочь: Жданова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
Неизвестно