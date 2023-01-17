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Жданов Сергей Леонидович

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Место рождения

Павелка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Вычислено 29.09.1965

Пол

Мужской

Отец

Мать

Вычислено 1942 г.р.

Жена

Вычислено 1967 г.р.

Дети

Вычислено 1990 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

AZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 29.09.1965

Отец: Жданов Леонид Петрович

Мать: Жданова Нина Павловна

Павелка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Вычислено 04.06.1990

Дочь: Жданова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жданова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
Неизвестно
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