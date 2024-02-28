Старченков Николай Яковлев
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Старченков Яков Ильин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1918
Сын: Старченков Сергей Николаев
Мать ребёнка: Старченкова Евфросиния Семенова
144-6-3372. ГААК, г. Барнаул. Гражданин с. Ново-Чемровского Николай Яковлев Старченков и законная жена Евфросиния Семенова. Восприемники гражданин того же села Иван Михайлов Асташев.
Бракосочетание
Неизвестно
144-6-3016а. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Николай Яковлев Старченков 1 брак 18 лет и крестьянская дочь с. Ново-Чемровского Евфросиния Семенова Ветохина 1 брак 18 лет. Поручител... Показать все
Смерть
Неизвестно