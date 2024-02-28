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Старченков Николай Яковлев

Место рождения

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Старченков Яков Ильин

Мать: не указана

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.05.1918

Сын: Старченков Сергей Николаев

Мать ребёнка: Старченкова Евфросиния Семенова

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-3372. ГААК, г. Барнаул. Гражданин с. Ново-Чемровского Николай Яковлев Старченков и законная жена Евфросиния Семенова. Восприемники гражданин того же села Иван Михайлов Асташев.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старченкова Евфросиния Семенова

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-3016а. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Николай Яковлев Старченков 1 брак 18 лет и крестьянская дочь с. Ново-Чемровского Евфросиния Семенова Ветохина 1 брак 18 лет. Поручител... Показать все
Смерть
Неизвестно
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