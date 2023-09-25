Припачкин Федор Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрипачкин Федор Юрьевич

Припачкин Федор Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1953

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1953

Отец: Ходукин Юрий Дмитриевич

Мать: Припачкина Елена Семёновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close