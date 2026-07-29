Дзятко Казимир Матвеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дзятко Казимир Матвеевич

Автор
АК
Кузьмичёва А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Дзятко МатвейНеизвестно г.р.
Дети
Черняк (Дзятко) Эмилия (Анелия) Каземировна13.12.1907 г.р.
Дзятко Ипполит Казимирович1913 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дзятко Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дзятко Гилярий Казимирович

Мать ребёнка: Дзятко (Ковалевская) Софья Фадеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дзятко Виктор Казимирович

Мать ребёнка: Дзятко (Ковалевская) Софья Фадеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дзятко Ян Казимирович

Мать ребёнка: Дзятко (Ковалевская) Софья Фадеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дзятко Петрунэля (Елена) Казимировна

Мать ребёнка: Дзятко (Ковалевская) Софья Фадеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черненко (Дзятко) Бронислава Казимировна

Мать ребёнка: Дзятко (Ковалевская) Софья Фадеевна

Рождение ребёнка
13.12.1907

Дочь: Черняк (Дзятко) Эмилия (Анелия) Каземировна

Мать ребёнка: Дзятко (Ковалевская) Софья Фадеевна

Белорусская ССР, Минская обл., Червенский р-н, Лучное

- Возможно дата рождения не точная, в сведетельстве о браке значится 1909г. - Фамилия написана "Дятко"

Рождение ребёнка
1913

Сын: Дзятко Ипполит Казимирович

Мать ребёнка: Дзятко (Ковалевская) Софья Фадеевна

Белорусская ССР, Минская обл., Червеньский р-н, д. Лучное

Рождение ребёнка
1923

Сын: Дзятко Франц Казимирович

Мать ребёнка: Дзятко (Ковалевская) Софья Фадеевна

Белорусская ССР, Минская обл., Червеньский р-н, д. Лучное

Смерть
Неизвестно

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