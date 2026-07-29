Дзятко Казимир Матвеевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецДзятко МатвейНеизвестно г.р.
Дети
Черняк (Дзятко) Эмилия (Анелия) Каземировна13.12.1907 г.р.
Дзятко Ипполит Казимирович1913 г.р.Показать еще 6
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дзятко Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дзятко Гилярий Казимирович
Мать ребёнка: Дзятко (Ковалевская) Софья Фадеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дзятко Виктор Казимирович
Мать ребёнка: Дзятко (Ковалевская) Софья Фадеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дзятко (Ковалевская) Софья Фадеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дзятко Петрунэля (Елена) Казимировна
Мать ребёнка: Дзятко (Ковалевская) Софья Фадеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черненко (Дзятко) Бронислава Казимировна
Мать ребёнка: Дзятко (Ковалевская) Софья Фадеевна
Рождение ребёнка
13.12.1907
Дочь: Черняк (Дзятко) Эмилия (Анелия) Каземировна
Мать ребёнка: Дзятко (Ковалевская) Софья Фадеевна
Белорусская ССР, Минская обл., Червенский р-н, Лучное
Рождение ребёнка
1913
Сын: Дзятко Ипполит Казимирович
Мать ребёнка: Дзятко (Ковалевская) Софья Фадеевна
Белорусская ССР, Минская обл., Червеньский р-н, д. Лучное
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Дзятко (Ковалевская) Софья Фадеевна
Белорусская ССР, Минская обл., Червеньский р-н, д. Лучное
Смерть
Неизвестно