Филёв Александр Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилёв Александр Максимович

Филёв Александр Максимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1940

Отец: Филёв Максим Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1966

Дочь: Филева Елена Александровна

Мать ребёнка: Филева Екатерина Степановна

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филева Екатерина Степановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close