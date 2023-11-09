Филёв Александр Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1940
Отец: Филёв Максим Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1966
Дочь: Филева Елена Александровна
Мать ребёнка: Филева Екатерина Степановна
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно