Шевченко Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1923

Отец: Борода Александр

Мать: Борода Анна

Рождение ребёнка
22.11.1954

Дочь: Шевченко Татьяна Семёновна

Отец ребёнка: Рак Семён Григорьевич

Рождение ребёнка
22.11.1954

Дочь: Шевченко Татьяна Семёновна

Отец ребёнка: Рак Семён Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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