Шевченко Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1923
Отец: Борода Александр
Мать: Борода Анна
Рождение ребёнка
22.11.1954
Дочь: Шевченко Татьяна Семёновна
Отец ребёнка: Рак Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
22.11.1954
Дочь: Шевченко Татьяна Семёновна
Отец ребёнка: Рак Семён Григорьевич
Смерть
Неизвестно