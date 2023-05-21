Быков Георгий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБыков Георгий Петрович

Быков Георгий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1888 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Быков Петр Яковлевич

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно