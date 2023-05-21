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Быков Георгий Петрович
Быков Георгий Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1906
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Быков Петр Яковлевич
Около 1888 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец:
Быков Петр Яковлевич
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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