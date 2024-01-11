Кантюков Абдулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Кантюков Мустафа
Мать: Мастуха Галиевна
Рождение ребёнка
20.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елена Яковлевна
Украина г.ЧЕРКАССЫ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елена Яковлевна
Военная награда
Неизвестно
Кантюков Абдулла Мустафьевич гв. майор В архив Дата рождения __.__.1915 Место призыва Стерлитамакский РВК, Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н Посмотреть на карте Воинская часть 18 гв. вдп 7 гв. вдд ... Показать все
Смерть
Неизвестно