Черняева Марфа Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Давид
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1915
Дочь: Карпова Апполинария Ивановна
Отец ребёнка: Любин Иван Патрикеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любина Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Любин Иван Патрикеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любина Сусанна Ивановна
Отец ребёнка: Любин Иван Патрикеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Любин Иван Патрикеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любина Раиса Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любина Фаина Ивановна
Отец ребёнка: Любин Иван Патрикеевич
Смерть
Неизвестно