Черняева Марфа Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняева Марфа Давыдовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давид

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1915

Дочь: Карпова Апполинария Ивановна

Отец ребёнка: Любин Иван Патрикеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любина Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Любин Иван Патрикеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любина Сусанна Ивановна

Отец ребёнка: Любин Иван Патрикеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любин Александр Иванович

Отец ребёнка: Любин Иван Патрикеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любин Серафим Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любина Раиса Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любина Фаина Ивановна

Отец ребёнка: Любин Иван Патрикеевич

Смерть
Неизвестно
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