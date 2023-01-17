Мухин Николай Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мухин Егор Савельевич
Мать: Мухина Пелагея Матвеева
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1915
Дочь: Мухина Анна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1917
Дочь: Мухина Антонина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно