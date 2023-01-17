Мухин Николай Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухин Николай Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мухин Егор Савельевич

Мать: Мухина Пелагея Матвеева

Рождение ребёнка
1913

Сын: Мухин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бекетово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
12.07.1915

Дочь: Мухина Анна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бекетово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
11.06.1917

Дочь: Мухина Антонина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бекетово, Ступино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Надежда Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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