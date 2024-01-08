Христофор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христофор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Георгий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонид

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера

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