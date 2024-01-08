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Христофор
Христофор
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Георгий
Мать
Не указана
Жена
Вера
Дети
Дмитрий
Леонид
Добавил:
ДГ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Леонид
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Дмитрий
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Вера
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