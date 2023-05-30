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Шангин Андрей Николаевич
Шангин Андрей Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.02.1981
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Воронова Клавдия Ефимовна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
14.02.1981
Отец: не указан
Мать:
Воронова Клавдия Ефимовна
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