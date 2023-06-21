Малахова (Пугина) Александра Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Пугин Филипп Степанович
Мать: Пугина Федора
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Прасковья Павловна
Отец ребёнка: Малахов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисья Павловна
Отец ребёнка: Малахов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малахов Павел
Смерть
1950