Малахова (Пугина) Александра Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова (Пугина) Александра Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Пугин Филипп Степанович

Мать: Пугина Федора

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Прасковья Павловна

Отец ребёнка: Малахов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисья Павловна

Отец ребёнка: Малахов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Павел

Смерть
1950