Шилтова Анна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Максимов Гавриил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1969
Отец ребёнка: Шилтов Гавриил Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шилтова Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Шилтов Гавриил Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шилтова Наталья Гавриловна
Отец ребёнка: Шилтов Гавриил Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шилтов Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Шилтов Гавриил Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шилтов Гавриил Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шилтов Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Шилтов Гавриил Кириллович
Смерть
Неизвестно