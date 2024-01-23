Шилтова Анна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилтова Анна Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максимов Гавриил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1969

Сын: Шилтов Сергей Гаврилович

Отец ребёнка: Шилтов Гавриил Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шилтова Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Шилтов Гавриил Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шилтова Наталья Гавриловна

Отец ребёнка: Шилтов Гавриил Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шилтов Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Шилтов Гавриил Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шилтов Виктор Гаврилович

Отец ребёнка: Шилтов Гавриил Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шилтов Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Шилтов Гавриил Кириллович

Смерть
Неизвестно
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