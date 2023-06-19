Мушкетов Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения19.03.1882
Дата смерти18.02.1938
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1882
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мушкетова Марина Дмитриевна
Мать ребёнка: Мушкетова Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мушкетова Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: Мушкетова Ульяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.1938
18 февраля выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР осуждён по статьям 58-7, 58-8, 58-11 и приговорён к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян в Ленинграде.