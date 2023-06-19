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Мушкетов Дмитрий Иванович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

19.03.1882

Дата смерти

18.02.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1882

Отец: Мушкетов Иван Васильевич

Мать: Мушкетова Екатерина Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мушкетова Марина Дмитриевна

Мать ребёнка: Мушкетова Ульяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мушкетова Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: Мушкетова Ульяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мушкетова Ульяна Васильевна

Смерть
18.02.1938
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
18 февраля выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР осуждён по статьям 58-7, 58-8, 58-11 и приговорён к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян в Ленинграде.