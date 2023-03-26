Щербак Емельян Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1950
Дочь: Исляева Валентина Емельяновна
Мать ребёнка: Щербак Ульяна Иосифовна
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно