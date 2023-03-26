Щербак Емельян Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербак Емельян Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1950

Дочь: Исляева Валентина Емельяновна

Мать ребёнка: Щербак Ульяна Иосифовна

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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