Чистякова Параскева Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистякова Параскева Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Шабанова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Чистяков Василий Елисеевич

Рождение ребёнка
23.06.1904

Дочь: Чистякова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Чистяков Василий Елисеевич

Рождение ребёнка
10.09.1910

Дочь: Чистякова Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Чистяков Василий Елисеевич

Рождение ребёнка
14.12.1917

Дочь: Чистякова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Чистяков Василий Елисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистяков Василий Елисеевич

Смерть
Неизвестно
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