Чистякова Параскева Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Шабанова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Чистяков Василий Елисеевич
Рождение ребёнка
23.06.1904
Дочь: Чистякова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Чистяков Василий Елисеевич
Рождение ребёнка
10.09.1910
Дочь: Чистякова Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Чистяков Василий Елисеевич
Рождение ребёнка
14.12.1917
Дочь: Чистякова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Чистяков Василий Елисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно