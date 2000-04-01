Кузьмин Лев Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Лев Иванович

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Место рождения

с. Задорино, Кологривский уезд Костромской губернии

Дата рождения

06.01.1928

Дата смерти

01.04.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Задорино, Кологривский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1928
с. Задорино, Кологривский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1946
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
01.04.2000
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
По 2000
Пермь, Пермский, Пермский край
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