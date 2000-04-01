Кузьмин Лев Иванович
Место рожденияс. Задорино, Кологривский уезд Костромской губернии
Дата рождения06.01.1928
Дата смерти01.04.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Задорино, Кологривский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1928
с. Задорино, Кологривский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1946
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
01.04.2000
Место жительства
По 2000