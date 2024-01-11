Мухаматуллин Гайнулла
Место рожденияд.Старое Казеево, Старо-Барышевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии.
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Валиуллин Мухаматулла
Мать: Валиуллина Минжамал
д.Старое Казеево, Старо-Барышевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии.
Рождение ребёнка
12.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария
д.Казеево, КамскоУстьинского р-на РТ
Смерть
Неизвестно