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Мухаматуллин Гайнулла

Место рождения

д.Старое Казеево, Старо-Барышевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии.

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Валиуллин Мухаматулла

Мать: Валиуллина Минжамал

д.Старое Казеево, Старо-Барышевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии.
Рождение ребёнка
12.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

д.Казеево, КамскоУстьинского р-на РТ
Смерть
Неизвестно
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