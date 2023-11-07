Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филлип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Кузьминых Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьминых Дмитрий

Отец ребёнка: Кузьминых Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьминых Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьминых Григорий

Отец ребёнка: Кузьминых Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьминых Иван

Отец ребёнка: Кузьминых Степан

Смерть
Неизвестно
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