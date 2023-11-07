Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филлип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Кузьминых Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьминых Дмитрий
Отец ребёнка: Кузьминых Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузьминых Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьминых Григорий
Отец ребёнка: Кузьминых Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьминых Иван
Отец ребёнка: Кузьминых Степан
Смерть
Неизвестно