Корюканова (Мосева) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корюканова (Мосева) Мария Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1890 ст.

Сын: Карюканов Григорий Фролович

Отец ребёнка: Флор Александрович Корюканов

Каменка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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