Корюканова (Мосева) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1890 ст.
Сын: Карюканов Григорий Фролович
Отец ребёнка: Флор Александрович Корюканов
Каменка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно