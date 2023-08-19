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Чернышов Петр Миронович

Место рождения

Сорочинка, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

18.08.1911 ст.

Дата смерти

12.08.1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1911 ст.

Отец: Чернышов Мирон Стефанович

Мать: Плыкина Мавра Николаевна

Сорочинка, Плавский муниципальный район, Тульская область
18.08 - запись в метрической книге (предположительно, старый стиль). В паспорте 30.08.1911.
Бракосочетание
1933

Жена: Чернышова Матрена Сергеевна

Сорочинка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернышова Матрена Сергеевна

Ланьшино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Смерть
12.08.1971
Ланьшино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
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