Чернышов Петр Миронович
Место рождения
Дата рождения18.08.1911 ст.
Дата смерти12.08.1971
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1911 ст.
18.08 - запись в метрической книге (предположительно, старый стиль). В паспорте 30.08.1911.
Бракосочетание
1933
Рождение ребёнка
27.09.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернышова Матрена Сергеевна
Смерть
12.08.1971