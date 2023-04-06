Иван Симонов
Место рождения
Дата рождения15.06.1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1810 ст.
Отец: Симеон Харлампиев
Мать: Ирина Аникеева
Удельного ведомства деревни Трещилинка у крестьянина Симона Харлампиева с женой его Ириной Аникеевою родился сын ему же имя наречено Иван. Крещен 17 дня. Восприемники были Иродион Аникиев и деревни Тр... Показать все
Смерть
Неизвестно