Ченцова Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ченцова Галина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1962

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1962

Отец: Морыкит Михаил

Мать: Морыкит Мария

Рождение ребёнка
23.04.1984

Дочь: Пучкова Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Ченцов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
20.04.1986

Дочь: Паукова Юлия Викторовна

Отец ребёнка: Ченцов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
11.10.1994

Дочь: Жильцова Виктория Викторовна

Отец ребёнка: Ченцов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ченцов Виктор Иванович

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