Ченцова Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1962
Отец: Морыкит Михаил
Мать: Морыкит Мария
Рождение ребёнка
23.04.1984
Дочь: Пучкова Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Ченцов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
20.04.1986
Дочь: Паукова Юлия Викторовна
Отец ребёнка: Ченцов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
11.10.1994
Дочь: Жильцова Виктория Викторовна
Отец ребёнка: Ченцов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ченцов Виктор Иванович