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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евсей Андреев
Отец ребёнка: Андрей Лукин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пётр Андреев
Отец ребёнка: Андрей Лукин
Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно