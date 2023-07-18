Спиридонов Григорий Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Спиридонов Захар
Мать: Спиридонова Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Спиридонова Соломонида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Спиридонова Соломонида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агей
Мать ребёнка: Спиридонова Соломонида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Геннадий
Мать ребёнка: Спиридонова Соломонида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина
Мать ребёнка: Спиридонова Соломонида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Мать ребёнка: Спиридонова Соломонида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Спиридонова Соломонида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Спиридонова Соломонида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спиридонова Альбина Григорьевна
Мать ребёнка: Спиридонова Соломонида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Спиридонова Соломонида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спиридонова Соломонида