Спиридонов Григорий Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонов Григорий Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Спиридонов Захар

Мать: Спиридонова Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Спиридонова Соломонида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Спиридонова Соломонида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агей

Мать ребёнка: Спиридонова Соломонида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геннадий

Мать ребёнка: Спиридонова Соломонида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Мать ребёнка: Спиридонова Соломонида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Мать ребёнка: Спиридонова Соломонида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Спиридонова Соломонида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Спиридонова Соломонида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спиридонова Альбина Григорьевна

Мать ребёнка: Спиридонова Соломонида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Спиридонова Соломонида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спиридонова Соломонида