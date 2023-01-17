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Стрекопытов Василий Архипович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1816

Жена: Стрекопытова Аграфена Андреевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Стрекопытов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Стрекопытова Аграфена Андреевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрекопытова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Стрекопытова Аграфена Андреевна

Смерть
1853
Тула, город Тула, Тульская область
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