Стрекопытов Василий Архипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смерти1853
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1816
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Стрекопытов Иван Васильевич
Мать ребёнка: Стрекопытова Аграфена Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрекопытова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Стрекопытова Аграфена Андреевна
Смерть
1853