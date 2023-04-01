Климов Ленотий Харитонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1978
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Климова Анна Леонтьева
Мать ребёнка: Климова Соломея Егорова
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Климова Мария Леонтьева
Мать ребёнка: Климова Соломея Егорова
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Климова Клавдия Леонтьева
Мать ребёнка: Климова Соломея Егорова
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Климова Антонида Леонтьева
Мать ребёнка: Климова Соломея Егорова
Рождение
17.06.1978
Отец: Климов Харитон Трофимов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Соломея Егорова
Смерть
Неизвестно