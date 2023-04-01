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Климов Ленотий Харитонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1978

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Климова Анна Леонтьева

Мать ребёнка: Климова Соломея Егорова

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Климова Мария Леонтьева

Мать ребёнка: Климова Соломея Егорова

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Климова Клавдия Леонтьева

Мать ребёнка: Климова Соломея Егорова

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Климова Антонида Леонтьева

Мать ребёнка: Климова Соломея Егорова

Рождение
17.06.1978

Отец: Климов Харитон Трофимов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Соломея Егорова

Смерть
Неизвестно
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