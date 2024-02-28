Семко Авксентий Мануилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семко Авксентий Мануилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Не указана

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Крещение
14.02.1842 ст.
Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно
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